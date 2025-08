Tschechische Angler-Legende bändigt Riesen-Wels

Am 4. August 2025 schrieb der tschechische Angler Jakub Vágner Angelgeschichte: Er zog einen gewaltigen Wels von 268 Zentimetern Länge aus dem Vranov-Stausee. Mit diesem Fang übertraf er seinen eigenen Rekord um vier Zentimeter und setzt damit einen neuen Maßstab in der europäischen Angelwelt.

Dramatischer Drill

Der Fang gestaltete sich zu einem packenden Duell gegen einen wahren Flusskoloss. Frühmorgens, verborgen unter einem steilen Felsüberhang, lockte Vágner den riesigen Wels mit einem sorgfältig platzierten Köder. Minutenlang blieb es still, bis der Fisch mit unglaublicher Kraft an der Schnur zerrte und einen über 50-minütigen Kampf entfachte. Die Rolle ächzte unter der Belastung, doch Vágner bewies Ausdauer und Technik, um den beeindruckenden Fang schließlich ans Ufer zu bringen.

Rekordwels

Am Ufer überraschte die endgültige Messung: 268 Zentimeter – ein monströser Wels, der nicht nur durch seine Länge, sondern auch durch seine massive Körperbreite und Höhe beeindruckt. Vágner zeigte sich nach dem Kampf erschöpft, aber überglücklich: „So eine Kraft und Größe habe ich selten erlebt. Das war wie ein Marathon, aber der Moment, dieses Flussmonster in den Händen zu halten, ist unvergesslich.“

© Jakub Vágner

Die Jagd geht weiter

Der Angler sieht in diesem Rekord nicht das Ende, sondern eine Herausforderung für die Zukunft: Möglicherweise warten noch größere Riesen in den Tiefen der Berounka oder der benachbarten Dyje auf ihren Fang. Der Wels wurde nach dem Vermessen sorgfältig zurückgesetzt, um weiterzuwachsen und vielleicht als neuer Rekord-Wels eines Tages wieder einem Angler an den Haken zu gehen.