"UFO" trifft Flugzeug in 11.000 Metern Höhe und verletzt Piloten

Ein Flug der United Airlines musste außerplanmäßig in Salt Lake City landen. Aus bisher unbekanntem Grund war die Cockpit-Scheibe in 11.000 Metern plötzlich zersprungen. Beim Vorfall wurde der Pilot verletzt.

Die Boeing 737 MAX 8 war am Donnerstag auf dem Weg von Denver nach Los Angeles, wie diverse US-Medien berichten. Laut der Fluggesellschaft United befanden sich auf dem Flug mit der Nummer US 1093 rund 140 Passagiere. Der Flieger war auf seiner Reisehöhe, als die mehrschichtige Windschutzscheibe von einem bislang unbekannten Objekt getroffen wurde.

Pilot verletzt

In den sozialen Medien kursieren Bilder von dem Vorfall. Eines davon zeigt den Piloten mit blutenden Armen. Er wurde offenbar von den Glassplittern verletzt. Auf dem Cockpit befanden sich Glassplitter.

In einer Pressemitteilung bestätigt United Airlines: "Am Donnerstag konnte United-Flug 1093 sicher in Salt Lake City landen, nachdem ein Schaden an der mehrlagigen Cockpitscheibe festgestellt worden war. Für die Passagiere wurde noch am selben Tag ein anderes Flugzeug organisiert, das sie weiter nach Los Angeles brachte."

Hinweise deuten auf einen Unfall hin

Derzeit wird das Flugzeug in Utah von einem Wartungsteam repariert. Die Ursache ist bisher völlig unklar. Laut Experten könnte die Cockpit-Scheibe durch eine elektrische Fehlfunktion zersplittert worden sein. Doch die Brand- bzw. Schmauchspuren und das zerbrochene Glas deuteten eher darauf hin, dass der Flieger von einem unbekannten Objekt getroffen worden war.

Dabei war das Flugzeug auf Reiseflughöhe. Ein Unfall mit Vögeln, Hagel oder anderen Objekten passiert normalerweise in einer niedrigen Flughöhe. Die US-Luftfahrtbehörde FAA erklärt, dass Beschädigungen durch umherfliegende Trümmer oder Weltraumschrott vorkommen könnten. Allerdings liegt die Wahrscheinlichkeit bei eins zu einer Billion. Die Ermittlungen laufen noch.