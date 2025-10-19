Panik im Flugzeug: Handgepäck fängt plötzlich an zu brennen

Ein Flug der Air China musste in Shanghai notlanden. Eine Lithiumbatterie im Handgepäck fing plötzlich an zu brennen.

Am Samstag war ein Flugzeug von Air China auf dem Weg von Hangzhou nach Seoul. Mitten im Flug brach ein Feuer an Bord aus. Ein Handgepäck brannte plötzlich und sorgte für viel Panik bei den 170 Gästen.

Aufnahmen zeigen dichten Rauch in der Kabine. Die Crew reagierte schnell und konnte das Feuer innerhalb weniger Minuten löschen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Airline gibt an, dass sie einen Ersatzflug für die Gäste organisiert hat. Als Brandursache wird eine defekte Powerbank vermutet.