Britischer Premier Sunak in Kiew zu Besuch eingetroffen

Bilder, die am Samstag auf dem offiziellen Telegram-Kanal des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verbreitet wurden, zeigen, wie Sunak bei leichtem Schneefall von Selenskyj in Empfang genommen wurde. "Seit den ersten Kriegstagen waren die Ukraine und Großbritannien feste Partner", heißt es im Kommentar zu dem Video.

Britain knows what it means to fight for freedom.



We are with you all the way @ZelenskyyUa ????????????????



Британія знає, що означає боротися за свободу.



Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa ???????????????? pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa