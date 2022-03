× Gefährlichster Scharfschütze der Welt kämpft für Ukraine

"Ich will ihnen helfen": Der Schütze, bekannt unter seinem Spitznamen ''Wali'', ist in die Ukraine gereist.

Ukraine. Der beste Scharfschütze der Welt, der für die kanadische Armee im "Royal Canadian 22nd Regiment", im Irak und auch gegen den IS gekämpft hat, hat sich der ukrainischen Armee angeschlossen. Der Elite-Sniper, der unter seinem Spitznamen "Wali" bekannt ist, wurde 2017 weltberühmt, als er einen Kämpfer der Terrorgruppe ISIS erschoss – aus einer Distanz von 3.450 Metern. Es war der Weltrekord für den längsten Tötungsschuss. Durchgeführt hat der Sniper den Schuss mit einem "McMillan Tac-50"-Gewehr.

"Ich muss helfen": "Wali" kämpft jetzt für die Ukraine.

Jetzt ist der gefährlichste Scharfschütze der Welt an der Seite der Ukraine. "Ich muss helfen, weil es Menschen gibt, die bombardiert werden, nur weil sie Europäer und nicht Russen sein wollen", sagte er zu "CBC News".

"Wali" reiste über Polen in die Ukraine und ist auch schon dort. Der Sniper wurde mit offenen Armen aufgenommen. "Sie waren so froh, uns zu haben. Es war, als wären wir sofort Freunde gewesen", so "Wali". Er und fünf andere kanadische Veteranen hätten in einem teilweise renovierten Haus Unterschlupf gefunden.

Sie sind bereits in Kontakt mit den Behörden. Wo sie genau zum Einsatz kommen, ist noch unklar.