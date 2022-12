Im Falle einer Niederlage: In dieses Land will Putin fliehen

Im Falle einer Niederlage Russlands muss Putin das Land verlassen – ein ehemaliger Vertrauter verrät nun, wohin der Kreml-Chef flüchten will.

Während Russland immer mehr Niederlagen in der Ukraine verkraften muss, wird hinter den Kulissen schon an einer Exit-Strategie für Putin gebastelt. Das verriet jetzt der ehemalige Redenschreiber des Kreml-Chefs, Abbas Galljamow in seinem Telegram-Kanal, wie „ Newsweek“ berichtet. „Ich erzähle für gewöhnlich keine Insider-Storys, aber hier mache ich eine Ausnahme“, so Galljamow, der seit 2018 im Exil in Israel lebt. „Erstens: Ich traue der Quelle sehr. Zweitens: Diese Information hat es in sich.“

Denn im Falle einer Niederlage Russlands rechnen Putins Anhänger mit Unruhen im Land – Putin müsste dann unverzüglich außer Landes gebracht werden. Der Plan, Putin außer Landes zu bringen, läuft unter dem Codenamen „Arche Noah“. Wo es hingehen soll? Zuerst war China im Gespräch, doch inzwischen sei es viel realistischer, dass Putin in Argentinien oder Venezuela Schutz suchen wird. Um die Planung und Umsetzung kümmert sich ein international vernetzter Mittelsmann: Juri Kurilin, der Vize-Präsident von Rosneft. „Er (Kurilin) hat die amerikanische Staatsbürgerschaft und gute Kontakte. Er studierte an der Hayward Universität in Kalifornien und arbeitete bei BP, auch in der hohen Position als Direktor für Unternehmensangelegenheiten", erklärt Galljamow.