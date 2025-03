Klitschko: Russische Drohnen greifen Kiew an

Augenzeugen berichteten von Explosionen.

Kiew (Kyjiw). Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Drohnen an. Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, schrieb in der Nacht auf Montag auf Telegram, ukrainische Luftabwehreinheiten versuchten, den Angriff abzuwehren. Augenzeugen berichteten von Explosionen. Bei einem nächtlichen ukrainischen Drohnenangriff auf Energieanlagen und andere Objekte in der russischen Region Astrachan wurde indes nach Angaben örtlicher Behörden ein Mensch verletzt.

Zudem sei ein Brand ausgelöst worden, teilte der Gouverneur der Region Igor Babuschkin auf Telegram mit. "Die Situation ist unter Kontrolle", schrieb er weiter.