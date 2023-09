Kommandeur von Putins Schwarzmeerflotte getötet

Wiktor Sokolow Wurde wurde laut ukrainischen Angaben am Freitag bei dem Angriff auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte getötet

Bei ihrem Angriff auf die Krim am vergangenen Freitag hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben den Kommandanten der russischen Schwarzmeerflotte getötet. "34 Offiziere sind tot, darunter der Kommandant der russischen Schwarzmeerflotte", erklärten die ukrainischen Spezialeinheiten am Montag im Onlinedienst Telegram mit Blick auf den Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der annektierten Halbinsel Krim.

Den Angaben zufolge wurden weitere 105 Menschen bei dem Angriff verletzt. Das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte sei "nicht mehr zu reparieren". Dieses war am Freitag "bei einem feindlichen Raketenangriff getroffen" worden, wie die Behörden der von Russland annektierten Halbinsel mitgeteilt hatten. Über eigene Verluste macht Moskau in der Regel keine Angaben. Die ukrainische Armee reklamierte den Luftangriff für sich.

Die russische Schwarzmeerflotte ist im Hafen von Sewastopol stationiert. In der Stadt befindet sich auch eines der russischen Kommandozentren für Moskaus Krieg gegen die Ukraine. Von dort werden die russischen Besatzungstruppen im Süden der Ukraine versorgt und Raketenangriffe gesteuert.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar vergangenen Jahres war die Krim immer wieder Ziel von Angriffen, die sich zuletzt verstärkten. Die ukrainische Führung hat wiederholt erklärt, die von Russland 2014 annektierte Krim zurückerobern zu wollen.