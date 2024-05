Kreml-Kritiker schockt mit Kriegs-Prognose

Die Ukraine gerät im Krieg gegen Russland zunehmend in die Defensive. Putins Truppen starteten eine neue Offensive in der Region Charkiw und suchen in den nächsten Monaten entscheidende Durchbrüche zu erzielen.

Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski schlägt nun Alarm: „Der Westen verliert den Krieg!“, schreibt der Ex-Oligarch auf X. „Die derzeitigen Bemühungen reichen nicht aus, um zu verhindern, dass die ukrainischen Schlüsselregionen in den nächsten zwei Jahren an Putin fallen.“

The West is losing the war: current efforts are insufficient to prevent the fall of key Ukrainian regions to Putin in the next 2 years.



