Medwedew: ''Johnson und Draghi, wer ist der Nächste?''

Rom/Moskau/Kiew (Kyjiw). Dmitri Medwedew, ehemaliger russischer Präsident und derzeitiger stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, hat die politischen Entwicklungen in Rom und London sarkastisch kommentiert. Medwedew postete nacheinander Fotos des britischen Premiers Boris Johnson und des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi, dann eine Figur in Schwarz mit einem Fragezeichen, was bedeutet soll: "Wer wird der Nächste sein?".

Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich Medwedew nach dem Rücktritt des britischen Premiers zu Wort gemeldet, indem er, ebenfalls über Telegramm, schrieb: "Die besten Freunde der Ukraine gehen. Der Sieg ist in Gefahr! Der erste ist weg...". Am Donnerstagabend kündigte Draghi seinen Rücktritt an.