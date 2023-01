Putin-Scherge droht mit Atomangriff auf Berlin

Weil Deutschland 14 Leopard-Panzer an die Ukraine liefert, fordern russische Hardliner nun einen Atomschlag gegen Deutschland.

Deutschland liefert der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6. Das teilte der Sprecher der deutschen Regierung, Steffen Hebestreit, am Mittwoch mit. Zudem erteilt die deutsche Bundesregierung anderen Staaten die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz habe dies am Mittwoch im Bundeskabinett verkündet. Der Entscheidung waren monatelange Debatten vorausgegangen.



"Russland sollte den Bundestag zerstören"

Russland sieht die Pläne des Westens als Provokation. Moskau warnte davor, dass die Lieferung westlicher Kampfpanzer den Krieg eskalieren lassen würde. Die Lieferung von Kampfpanzern durch die Vereinigten Staaten wäre eine "weitere eklatante Provokation", sagte Russlands US-Botschafter Anatoli Antonow am Mittwoch. "Es ist offensichtlich, dass Washington absichtlich versucht, uns eine strategische Niederlage zuzufügen", fügte er auf Telegram hinzu. "Wenn die Vereinigten Staaten beschließen, Panzer zu liefern, dann kann man einen solchen Schritt definitiv nicht mit dem Argument der "Verteidigungswaffen" rechtfertigen.

Deutlichere Worte fand Putin-Scherge Yevgeny Satanovsky: „Deutsche Panzer werden wie im 2. Weltkrieg durch die Ukraine marschieren und russische Soldaten angreifen“, so der Wissenschaftler im TV: „Ich habe eine natürliche Reaktion darauf – die Sowjetunion bombardierte 1941 Berlin. Und das ist für mich ein Signal, dass der Bundestag einfach nicht länger stehen bleiben darf.“ Dabei fordert Satanovsky nichts weniger als einen Atomangriff.