Radikal-Russe will ganz Europa annektieren

Das neue russische Reich soll vom Atlantik bis zum Pazifik reichen.

Wenn es nach dem von Moskau installierten Militärverwaltungschef von Cherson geht, dann soll bald ganz Europa zu einem neuen russischen Reich gehören. Kirill Stremousow fantasiert in einem Video, das derzeit im Netz viral geht: „Wir werden Europa vorschlagen, Referenden abzuhalten, genau wie in Cherson.“

So-called "head" of Kherson region Kirill Stremousov offers France and Germany to hold referenda and join Russia. pic.twitter.com/0EQNKfVRtv — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 19, 2022

„Frankreich kann der Russischen Föderation beitreten, und wir nennen es die Französische Republik russischer Föderation, einige deutsche Regionen können auch beitreten“ träumt Stremousow weiter.

Man werde allen Menschen Rechte gewähren und auch die Versorgung mit Gas und Krafstoff garantieren. „Wir werden so leben, wie wir einst in der Sowjetunion gelebt haben“, so der Radikal-Russe. Das Territorium soll dabei vom Pazifik bis zum Atlantik reichen.