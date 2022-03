Russische Oligarchen verlassen Villen auf Sardinien

Die Kollateralschäden des Krieges in der Ukraine sind auch auf der italienischen Urlaubsinsel Sardinien zu spüren.

Nach dem EU-Embargo gegen russische Oligarchen beginnen die Milliardäre ihre Luxusvillen auf Sardinien zu verlassen. Mitarbeiter in Luxusimmobilien im VIP-Paradies Costa Smeralda verlieren ihre Jobs, beklagten Gewerkschaftsverbände.

"Ich habe Dutzende Berichte von Arbeitnehmern erhalten, denen gesagt wurde, dass sie ab Montag nicht mehr arbeiten werden", sagte Mirko Idili, Chef des Gewerkschaftsverbands CISL in der sardischen Region Gallura nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Wartungsarbeiter, Gärtner, Sicherheitsleute und Verwaltungsangestellte, die in den Villen und Grundstücken an der Costa Smeralda beschäftigt sind, verlieren ihre Jobs.

Betroffen sind auch zahlreiche lokale Baufirmen, die mit Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten an den prächtigen Anwesen der russischen Tycoons beschäftigt sind. "Wir leben in einer Region, in der viel Kapital und Investitionen in Form von prächtigen Villen und Megayachten vorhanden sind. Sie hören Unternehmen, die mit russischen Oligarchen, Finanziers und Millionären verbunden sind", so Idili weiter. Die Gewerkschaften planen Treffen mit den Vertretern der Institutionen, um Schutzmaßnahmen im Interesse der gekündigten Mitarbeiter zu ergreifen.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle für den Tourismus auf Sardinien verbringen mehr als 40.000 Russen ihren Urlaub an der Costa Smeralda, was insgesamt 220.000 Besuchern entspricht. "Das Pandemiejahr 2020 war hier ein schwarzes Jahr für die Beschäftigung, mit 60 Prozent weniger Neueinstellungen als im Vorjahr, die Lage hat sich kaum gebessert", so Idili. Der Ukraine-Konflikt mit seinen schweren Folgen sei jetzt ein weiterer schwerer Schlag für die Urlaubsinsel.