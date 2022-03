Russischer Pilot stellt sich gegen Putin

Zwei Wochen nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine verliert Präsident Wladimir Putin zunehmend den Rückhalt in der eigenen Bevölkerung. Obwohl das Wort „Krieg“ in Russland verboten ist und Demos brutal aufgelöst werden, wächst der Widerstand.

Mutige Menschen stellen sich gegen den Kreml-Chef und den Krieg in der Ukraine. Ein Pilot der staatlichen Fluggesellschaft Pobeda, einer Tochtergesellschaft der Aeroflot, hat nun in einer Lautsprecherdurchsage klare Worte gefunden. Auf dem Flug nach Antalya sagte der Kapitän: „Ich denke, der Krieg mit der Ukraine ist ein Verbrechen. Wir sollten diesen Krieg nicht fortsetzen. Wir sollten ihn sofort beenden“

Video circulating online purportedly showing a Russian pilot of the airline Pobeda telling passengers that he considers the war against Ukraine to be a crime. If this video is real, the pilot could be prosecuted for sharing his opinion like this. pic.twitter.com/pcqI6FEnew