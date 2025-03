Russland hält sich zu Waffenruhe bedeckt

Außenministerium: "Festlegung der Haltung der Russischen Föderation findet nicht im Ausland statt"

Russland lässt seine Antwort auf den Vorschlag für eine befristete Feuerpause zunächst offen. Die russische Regierung werde ihre eigenen Entscheidungen über den Konflikt in der Ukraine treffen, erklärte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Mittwoch ohne weitere Einzelheiten zu nennen. "Die Festlegung der Haltung der Russischen Föderation findet nicht im Ausland aufgrund einiger Vereinbarungen oder Bemühungen einiger Parteien statt", so Sacharowa.

"Die Festlegung der Haltung der Russischen Föderation findet innerhalb der Russischen Föderation statt", ergänzte sie. Außenminister Sergej Lawrow sagte in einem am Dienstag geführten und am Mittwoch veröffentlichten Interview, dass Moskau Kompromisse vermeiden werde, die das Leben von Menschen gefährden würden, berichteten russische Agenturen. Er wiederholte Russlands Haltung, dass es unter keinen Umständen die Präsenz von NATO-Truppen in der Ukraine akzeptieren werde, sollte es zu einer dauerhaften Friedensregelung kommen.