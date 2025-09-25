Alles zu oe24VIP
Selenskyj
Unter Bedingung

Ukraine-Beben: Präsident Selenskyj kündigt Rücktritt an

25.09.25, 11:38
Der ukrainische Präsident kündigt sein Rücktritt an und droht gleichzeitig dem Kreml.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte im Interview mit "Axios" seinen Rücktritt an. Dafür müsste der Krieg beendet werden. Selenskyj erklärte, er wolle das Land nicht in Friedenszeiten führen.

"Sie müssen wissen, wo die Schutzbunker sind 

Im selben Gespräch drohte er dem Kreml: "Sie müssen wissen, wo die Schutzbunker sind. Wenn Sie den Krieg nicht beenden, werden Sie die Bunker brauchen". Ebenfalls habe Selenskyj laut eigener Aussage zu Trump beim Treffen bei der UN gesagt, die Ukraine benötige vor allem ein bestimmtes Waffensystem.

Trump Selenskyj
Selenskyj
Besonderes Waffensystem von Trump

Dazu meint er: "Wenn wir das haben, heißt es nicht zwingend, dass wir es einsetzen werden. Aber wenn wir es haben, erhöht das den Druck auf Putin, sich hinzusetzen und mit uns zu verhandeln". Um welches genau Waffensystem es sich handelt, wollte Selenskyj nicht sagen. Trump habe ihm versichert, dass er daran arbeiten werde.

