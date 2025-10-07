Alles zu oe24VIP
Wolodymyr Selenskyj
© Getty

Ukraine-Krieg

Selenskyj: Russland setzt Öltanker für Sabotage und Spionage ein

07.10.25, 22:51
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, Öltanker für Sabotage und Spionage einzusetzen. 

Die Ukraine sei deshalb in Kontakt mit ihren Verbündeten, schrieb Selenskyj auf Telegram nach einer Besprechung mit dem Chef des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes Oleh Iwaschtschenko.

In seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag ergänzte der Präsident, wie Iwaschtschenko den Einsatz der sogenannten Schattenflotte beschrieben habe. Diese werde genutzt für "Sabotage und Destabilisierungseinsätze in Europa". Ein aktuelles Beispiel seien von Tankern gestartete Drohnen.

Die Ukraine informiere ihre Verbündeten über die Erkenntnisse, erklärte Selenskyj. Er drängt die Partnerländer zu einer entschlossenen Reaktion. "Es ist absolut möglich, dies zu stoppen", erklärte er mit Blick auf die Öltanker. Seit längerem ist bekannt, dass mit der Schattenflotte Sanktionen umgangen werden, sodass Russland seine Kriegskasse weiter füllen kann.

