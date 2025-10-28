Alles zu oe24VIP
selenskyj
Unter Bedingung

Selenskyj: Sind zu Friedensgesprächen bereit

28.10.25, 10:43
Die Ukraine ist nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Friedensgesprächen bereit, solange diese nicht in Russland oder Belarus stattfinden. 

Zudem müssten die Gespräche den Krieg tatsächlich beenden, sagte Selenskyj in Äußerungen vor Journalisten, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Die ukrainische Armee werde allerdings auf dem Schlachtfeld "keinen Schritt zurückweichen", um Territorium abzutreten.

Selenskyj forderte zugleich den US-Kongress auf, schärfere Sanktionen gegen Russland zu verabschieden. Zudem benötige sein Land für weitere zwei bis drei Jahre eine stabile Finanzierung durch seine europäischen Verbündeten, und die Luftwaffe brauche insgesamt 250 neue Flugzeuge.

Angriffe innerhalb von Russland

Die Ukraine habe zuletzt verstärkt im Inland hergestellte Raketen der Typen "Ruta" und "Flamingo" gegen russische Ziele eingesetzt und wolle diese künftig in größeren Mengen produzieren, sagte der ukrainische Präsident. Durch ukrainische Langstreckenangriffe auf Russland sei die Treibstoffversorgung dort um 22 bis 27 Prozent reduziert und mehr als 20 Prozent der Ölraffineriekapazität zerstört worden.

