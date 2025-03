Selenskyj: Trump-Regierung ändert "ständig" geplantes Abkommen

Die USA ändern nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "ständig" die Bedingungen des geplanten Rohstoffvertrages.

Er wolle jedoch nicht, dass die Regierung in Washington glaube, sein Land sei gegen die Vereinbarung, sagte Selenskyj am Donnerstag in Paris.

Lange Verhandlung

Die USA und die Regierung in Kiew verhandeln seit Wochen über einen Vertrag, um Bodenschätze in der Ukraine auszubeuten. Dazu gehören Seltene Erden, die für verschiedene High-Tech- und militärische Anwendungen wichtig sind.