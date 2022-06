Nachdem Mariupol von Russland nahezu vollständigt zerbombt wurde, herrscht in der einst blühenden Hafenstadt ohnehin fast nur mehr Tod und Zerstörung. Doch jetzt könnte es noch schlimmer kommen: Laut einem Lagebericht des britischen Geheimdienstes ist die Gefahr eines Cholera-Ausbruchs hoch. Grund ist, dass die Gesundheitsversorgung der einstigen 440.000-Einwohner-Stadt bereits fast vollständig zum Erliegen gekommen ist.

