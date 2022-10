Steinmeier verschiebt kurzfristig Ukraine-Reise

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine geplante Reise in die Ukraine kurzfristig verschoben.

Dafür ausschlaggebend waren nach dpa-Informationen Sicherheitsgründe. Steinmeier wollte sich an diesem Donnerstag in dem von Russland angegriffenen Land aufhalten und sich in Kiew auch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen.

Russland beschießt die Ukraine und auch die Hauptstadt Kiew seit Tagen mit Drohnen. Die offiziell nicht angekündigte Reise soll den Informationen zufolge zeitnah nachgeholt werden. Auch "Stern" und "Bild" berichteten über die vorläufige Absage.

In den vergangenen Monaten reisten immer wieder europäische Staats- und Regierungschefs sowie Ministerinnen und Minister in die Ukraine, darunter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat eine Reise nach Kiew für November vorgesehen.