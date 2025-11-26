Ukraine-Frieden: Jetzt mischt auch der Papst mit

Papst Leo XIV. fordert eine Waffenruhe in der Ukraine.

"Wir warten ab, Gott sei Dank arbeiten sie daran, und es scheint, dass sie sich im Dialog annähern; es gibt verschiedene Probleme (...) Ich möchte dennoch alle zu einer Waffenruhe auffordern, denn es sterben immer noch viele Menschen", so der Papst vor Journalisten in Castel Gandolfo am Dienstagabend. Das Kirchenoberhaupt verbringt wöchentlich einen Tag in seiner Sommerresidenz südlich von Rom.

"Man muss versuchen, einen Weg zu finden, alle an einen Tisch zu bringen, arbeiten und versuchen, durch Dialog eine Lösung für diesen Krieg zu finden, der nun endlich enden muss", fügte Leo XIV. hinzu. Er erinnerte daran, dass sich der Vatikan "mehrmals" als Ort für Verhandlungen angeboten habe.

Zuvor hatte es geheißen, die Ukraine habe den wichtigsten Punkten des jüngsten US-Friedensplans zugestimmt. Laut US-Präsident Donald Trump sind nur noch wenige Punkte strittig. In der Hoffnung, dass der Plan finalisiert werden kann, wies er US-Vertreter an, sich jeweils zeitgleich mit Russland und der Ukraine zu treffen, wie er auf der Plattform Truth Social ankündigte. Einen Zeitpunkt nannte er nicht.