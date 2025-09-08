Alles zu oe24VIP
Patriot Raketensystem
© Getty Images (Symbolbild)

Heftige Einschläge

Ukraine greift Donezk mit Drohnen und Raketen an

08.09.25, 23:45
Bei ukrainischen Drohnen- und Raketenangriffen auf den russisch besetzten Teil des Gebietes Donezk sind nach Medienberichten mindestens zwei Zivilisten getötet worden.  

16 weitere wurden den Berichten zufolge verletzt. Ein neunstöckiges Wohnhaus in Makijiwka sei durch eine Drohne getroffen worden. Videos in sozialen Netzwerken zeigten heftige Raketeneinschläge, offenbar unter anderem bei einer ehemaligen Fabrik für militärische Überwachungssysteme in Donezk.

Zudem soll ein Umspannwerk bei Makijiwka Ziel gewesen sein. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Gut 70 Prozent der ostukrainischen Region Donezk einschließlich der gleichnamigen Gebietshauptstadt stehen unter russischer Kontrolle.

