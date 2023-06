Ukraine tötet nächsten russischen General

Der russische Generalmajor Sergej Gorjatschow wurde bei einem ukrainischen Raketenangriff an der Front getötet.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind bereits mehrere russische Top-Militärs gefallen. Nun meldet der russische Propaganda-Kanal "Woenkor Z" den Tod eines Generalmajors an der Front. Laut dem Militärblogger ist der Stabschef der 35. Armee der russischen Föderation, Sergej Gorjatschow, bei einem Raketenangriff am Montag getötet worden. Der Generalmajor soll sich an der Front in der Saporischschja-Region befunden haben. Das russische Verteidigungsministerium hat den Todesfall nicht bestätigt.

Gorjatschow war zu Beginn der russischen Invasion Kommandeur der 5. Panzerbrigade und wechselte anschließend in den Generalstab der 35. Armee. Er wurde zum Generalmajor befördert. Die Armee soll seit dem Sommer vergangenen Jahres in der besetzten Region Cherson im Einsatz gewesen sein.

Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar sind schon mehrere russische Generäle gefallen. Offizielle Quellen aus Moskau haben bislang den Tod von vier Generälen bestätigt, bei vier weiteren Fällen bezieht sich die Todesmeldung auf ukrainische Angaben.