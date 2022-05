Die "Wsewolod Bobrow" sei in der Nähe der Schlangeninsel getroffen und in Brand gesetzt worden, erklärt ein Sprecher der Streitkräfte für den Militärbezirk Odessa im Internet. Satellitenbilder des US-Unternehmens "Maxar" zeigen das beschädigte Schiff vor der Schlangeninsel. Es soll von Drohnen getroffen worden sein.

Bei schweren Gefechten zwischen russischen und ukrainischen Truppen sind im Gebiet Donezk nach ukrainischen Angaben mindestens fünf Zivilisten getötet worden. Die Gebietsverwaltung berichtete am Donnerstag im Nachrichtendienst Telegram von vier Toten in den Ortschaften Nowosseliwka, Awdijiwka und Lyman. In Jassynuwata, das unter Kontrolle der prorussischen Separatisten steht, fiel nach Medienberichten ein weiterer Zivilist Kämpfen zum Opfer. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

NEW: Ukrainian drone strikes destroyed Russian air defenses on Snake Island in the Black Sea, shown here in satellite image taken today.



The Ukrainian drones took out Pantsir surface to air missile vehicles and destroyed several buildings on the island.



