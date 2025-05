Ultimatum: So lange gibt Trump Putin noch Zeit

Trump attackiert Putin: „Ich bin sehr, sehr enttäuscht“

Donald Trump verliert langsam die Geduld mit Wladimir Putin. Der US-Präsident schließt nicht mehr aus, dass der Kreml die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg absichtlich verzögern könnte und droht mit Konsequenzen. "Wir werden herausfinden, ob er uns nur hinhält oder nicht. Wenn das der Fall ist, werden wir etwas anders reagieren", sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus.

Dann der entscheidende Satz: „In zwei Wochen werden wir es herausfinden“. Trump stellt Putin also ein Ultimatum bis Mitte Juni - dann soll es endlich Bewegung in den Friedensverhandlungen bzw. eine Waffenruhe in der Ukraine geben.

Will es nicht vermasseln

Trump zeigte sich in Hinblick auf neue Sanktionen gegen Russland zögerlich. Auf die Frage, was ihn davon abhalte, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, sagte der Republikaner: "Nur die Tatsache, dass ich, wenn ich glaube, dass ich kurz vor einem Deal stehe, das nicht vermasseln möchte."

In den vergangenen Tagen hatte Russland die Ukraine mit einer Welle von Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. Nach Angaben aus Kiew wurde dabei ein neuer Höchststand an Angriffen seit Beginn des Krieges verzeichnet.

Trump hatte Putin daraufhin auf seiner Plattform Truth Social vorgeworfen, mit Feuer zu spielen. Angesprochen darauf, welche Konsequenzen er in Betracht ziehe, sollte der Kremlchef weiterhin nicht einlenken, antwortete Trump: "Ich werde es Ihnen nicht genau sagen, aber die Worte sprechen eine deutliche Sprache: Wir sind nicht, wir sind nicht glücklich über diese Situation."