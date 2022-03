Wir zahlen 7 Millionen Euro am Tag an Putin

Regierung sucht Alternativen zu russischem Gas. Denn wir finanzieren Putins Krieg mit.

Wien. Und das nicht zu knapp: Um mehr als drei Milliarden Euro hat Österreich 2021 Erdgas importiert – 85 % laut Energieagentur aus Russland. Das heißt: Pro Tag bezahlen wir an Russland sieben Millionen Euro, da sind die Preissteigerungen der letzten Monate noch gar nicht voll berücksichtigt. Das geht der ganzen EU so, die zahlt gar 200 Mil­lionen Euro pro Tag nach Moskau. Eine Summe, die sich angesichts der Preise verdreifachen könnte!



Alternative. Kanzler Karl Nehammer ist deshalb zusammen mit den Ministerinnen Leonore Gewessler und Elisabeth Köstinger an den Golf gereist – die ÖVP-Ministerin unterzeichnete in Abu Dhabi eine Absichtserklärung über eine Zusammen­arbeit bei erneuerbaren Energien. Österreich will nur grünen Wasserstoff aus den Emiraten – denn heute trifft das Austro-Trio in Katar ein, und da geht es nur um eines: Wie viel Flüssiggas kann das Emirat liefern?

Das Problem sind die mangelnden Terminalkapazitäten für Gastanker. „Wir sind angewiesen auf die Kapazitäten der Terminals, die es in Europa gibt“, dämpfte Gewessler allzu große Erwartungen.