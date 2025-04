Umfrage-Beben in Deutschland: AfD kurz vor Platz 1

Deutschland bebt nach der aktuellsten Umfrage.

Jetzt wird es langsam ganz dünn für die CDU und Friedrich Merz.

Klatsche für Merz

Er möchte eigentlich Kanzler werden, doch in Umfragen rutschen Friedrich Merz und die Unionsparteien CDU und CSU immer weiter ab. Die AfD holt seit der Bundestagswahl Woche für Woche auf und rückt jetzt gefährlich an die CDU heran. Nur noch ein Prozent trennt die beiden Parteien voneinander.

AfD auf Rekordhoch

Heißt: Bald könnte die Alternative für Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik in Umfragen die stärkste Kraft in Deutschland werden.

Im aktuellen Trendbarometer von RTL gibt es alle Zahlen:

CDU/CSU: 25 Prozent (-1)

AfD: 24 Prozent (+1)

SPD: 15 Prozent (-)

Grüne: 12 Prozent (-)

Linke: 10 Prozent (-)

FDP: 4 Prozent (-)

BSW: 4 Prozent (-)

Sonstige: 6 Prozent (-)

Der Druck auf Merz wird in der CDU langsam aber sicher steigen. Rumort es bald bei den Christdemokraten oder kann sich Merz ins Kanzleramt und die Koalition mit der SPD retten?