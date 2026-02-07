"Ungeplante militärische Aktivitäten": Polens Luftraum gesperrt

Der Luftraum im Südosten Polens ist wegen militärischer Aktivitäten gesperrt worden.

Die Flughäfen Lublin und Rzeszow könnten derzeit nicht angeflogen werden, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA am Samstag in einer Mitteilung an das Flugpersonal auf ihrer Webseite mit. Als Grund wurden "ungeplante militärische Maßnahmen" zur Gewährleistung der staatlichen Sicherheit genannt.

FlightRadar24 führte die Maßnahme auf einen NATO-Einsatz zurück. Der Flugbeobachtungsdienst teilte auf der Plattform X mit, die Sperre stehe im Zusammenhang mit Flugzeugen des Militärbündnisses, die in dem Gebiet im Einsatz seien.

Bereits im vergangenen Monat hatten die Flughäfen Rzeszow und Lublin den Betrieb zeitweise eingestellt. Damals begründeten die Behörden dies mit Routineoperationen und betonten, dass keine Gefahr für den polnischen Luftraum bestanden habe.