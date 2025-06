Urlauber ertrinkt am Geburtstag – vor den Augen seiner Frau

Die Ehefrau des Deutschen musste das Unglück mitansehen.

Am beliebten Gardasee in Norditalien ereignete sich am Montag ein tragisches Unglück, bei dem ein 52-jähriger Urlauber ums Leben kam. Der Deutsche war zusammen mit seiner Frau auf einem Campingplatz in Manerba del Garda untergebracht und wollte an seinem Geburtstag einen Sprung ins Wasser wagen. Dabei erlitt der Mann aber einen Schwächeanfall und konnte trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden.

Tragödie am Geburtstag

Der Vorfall ereignete sich am frühen Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der Nähe des Campingplatzes Zocco. Der 52-Jährige begab sich zum Schwimmen in den Gardasee, als er plötzlich einen Schwächeanfall erlitt. Seine Frau, die den Vorfall mitansehen musste, verständigte sofort den Notruf und versuchte, ihren Mann zu retten. Sie fand ihn jedoch bereits bewusstlos im Wasser vor. Mit Unterstützung der Küstenwache wurde der Mann ans Ufer gebracht, wo umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden. Trotz aller Bemühungen konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.

Thermischer Schock

Die genauen Umstände des Unglücks sind noch nicht abschließend geklärt. Es wird jedoch vermutet, dass die noch kühlen Wassertemperaturen des Gardasees einen thermischen Schock ausgelöst haben könnten, der zu dem Schwächeanfall führte. Ein solcher Schock kann auftreten, wenn der Körper plötzlich kaltem Wasser ausgesetzt wird, was insbesondere für Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen gefährlich sein kann.