Urlaubsparadies verbietet Alkohol zu bestimmten Uhrzeiten

Wer gegen das Gesetz verstößt, muss bis zu 250 Euro zahlen.

Das Urlaubsparadies Thailand hat seine Alkoholgesetze deutlich verschärft. Seit Anfang November gelten strengere Regeln für den Verkauf und Konsum von Alkohol – mit spürbaren Folgen auch für Touristen.

Konkret ist der Verkauf und Konsum von Alkohol nur noch zwischen 11 und 14 Uhr sowie zwischen 17 und 24 Uhr erlaubt. Wer außerhalb dieser Zeiten trinkt, begeht selbst eine Ordnungswidrigkeit – unabhängig davon, ob er oder sie der Betreiber oder der Gast ist.

Zuwiderhandlungen können mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Baht (rund 250 Euro) geahndet werden.

Diese Änderung soll laut thailändischer Regierung den Alkoholkonsum während des Tages eindämmen und die öffentliche Sicherheit stärken.

Ausnahmen

Ganz so streng ist das Gesetz jedoch nicht in allen Bereichen: In lizenzierten Hotels, internationalen Flughäfen oder offiziell genehmigten Tourismus- und Unterhaltungszonen darf Alkohol weiterhin ausgeschenkt werden – auch während der sonst verbotenen Zeiten.

Für Bars, kleine Restaurants und Straßenstände ohne solche Lizenzen bedeutet die Reform aber Einschränkungen: Viele dürfen nun nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr tagsüber Alkohol verkaufen.