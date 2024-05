US-Außenminister rockt mit Gitarre Kiew-Bar

US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. In einer Bar in der Hauptstadt greift er selbst zur Gitarre und spielt „Rockin’ In The Free World“.

Es ist eine Botschaft für die Ukraine, Neil Youngs Klassiker „Rockin’ In The Free World“. US-Außenminister Anthony Blinken (62) spielt den Song selbst auf der Gitarre und erinnert an die legendäre Auftritte von z.B. U2.

Blinken zu unangekündigtem Besuch in Kiew eingetroffen

US-Außenminister wird zum Rockstar

Blinken trat in der „Barman Dictat“-Bar in Kiew auf. Liveauftritte sind dort berühmt. Dass ein US-Außenminister spielt, hat es aber noch nie gegeben.

.@SecBlinken plays "Rockin' in the Free World" at Barman Dictat, an underground cocktail bar and music venue in Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/n2Xmlquoo6 — CSPAN (@cspan) May 14, 2024

Als Blinken auf die Bühne ging und zur Gitarre griff, begrüßte er die Gäste: „Ich weiß, dass das eine sehr, sehr schwierige Zeit ist. Ihre Soldaten, Ihre Bürger, vor allem im Nordosten, in Charkiw, leiden enorm. Aber Sie müssen wissen, Sie müssen wissen, dass die Vereinigten Staaten an Ihrer Seite stehen, dass ein großer Teil der Welt an Ihrer Seite steht. Sie kämpfen nicht nur für eine freie Ukraine, sondern auch für eine freie Welt, und eine freie Welt steht an Ihrer Seite.“

Starkes Signal für die Ukraine

Die Reise solle vor allem ein starkes Signal aussenden, um die Ukrainer zu beruhigen, die offensichtlich "in einer sehr schwierigen" Situation seien, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter im Zug mit Blinken zu Journalisten. Er verwies auf die Kämpfe an der Front im Osten und die Angriffe auf Charkiw.