US-Mörder schockt mit Henkersmahlzeit

Der US-Amerikaner wurde für einen Spanner-Mord hingerichtet - zuvor gab es eine üppige Henkersmahlzeit.

Im US-Bundesstaat Florida wurde am Mittwoch ein Mann für den Mord an einer 24-jährigen Frau hingerichtet. Darryl Barwick (56) hatte sein Opfer im Jahr 1986 am Strand von Panama City zuerst beobachtet und war ihr dann in ihre Wohnung gefolgt. Als sich Rebecca Wendt wehrte, stach Barwick insgesamt 37 Mal zu.

Erst Fast Food, dann Hinrichtung

Der US-Amerikaner wurde zum Tode verurteilt und nun hingerichtet. In seinen letzten Worten zeigte der 56-Jährige Reue: „Ich kann nicht erklären, warum ich es getan habe. Es ist an der Zeit, mich bei der Familie zu entschuldigen.“

Kurz vor seiner Hinrichtung nahm der verurteilte Mörder noch eine üppige Henkersmahlzeit zu sich. Medienberichten zufolge bestand diese aus gebratenem Hühnchen, Mac and Cheese, Bohnen mit Reis, Maisbrot, Eis und dazu jede Menge Softdrinks.