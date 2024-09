Swift-Fans sammeln 40.000 Dollar nach Trump-Hassbotschaften

Nach einer Hassbotschaft von Donald Trump gegen die Popsängerin Taylor Swift haben deren Fans spontan mehr als 40.000 Dollar an Spenden für den Wahlkampf der Trump-Kontrahentin Kamala Harris eingesammelt.

"Als wir den Post sahen, wussten wir sofort, dass dies eine Gelegenheit war", hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung der Kampagnengruppe "Swifties for Kamala". Sie seien daraufhin sofort mit Textantworten im Netz aktiv geworden und hätten zu weiteren Spenden aufgerufen. "Swifties wissen, dass Hasser hassen werden", hieß es weiter. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump hatte am Sonntag auf seiner Onlineplattform Truth Social geschrieben: "Ich hasse Taylor Swift". Weiteres fügte er seiner in Großbuchstaben verfassten Botschaft nicht hinzu.

Trumps Zorn erregte, dass sich Swift am vergangenen Dienstag im US-Präsidentschaftswahlkampf positioniert und ihre Unterstützung für die demokratische Vizepräsidentin Harris bekundet hatte. Der Pop-Superstar hat in den Onlinenetzwerken hunderte Millionen Anhänger, ihr Instagram-Post nach dem TV-Duell zwischen Trump und Harris wurde von mehr als zehn Millionen Fans gelikt.

Anhänger der Sängerin hatten sich bereits vor knapp zwei Monaten ohne Beteiligung ihres Idols in der Gruppe "Swifties for Kamala" zusammengefunden und eine Wahl- und Spendensammelkampagne für die demokratische Kandidatin organisiert. Nach eigenen Angaben haben sie seit Beginn ihrer Aktion mehr als 207.000 Dollar (186.000 Euro) gesammelt.