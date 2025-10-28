Alles zu oe24VIP
uber
Horror-Fahrt

Frau (20) von Uber-Fahrer vergewaltigt

28.10.25, 18:53
Die Heimfahrt für eine 20-Jährige wurde zu einem traumatischen Erlebnis. Sie bestellte sich nichtsahnend ein Taxi nachhause - und wurde dann vergewaltigt. 

Die Horror-Tat ereignete sich den Polizeiinformationen zufolge in Deutschland - eine junge Braunschweigerin bestellte sich um 6.15 Uhr ein Uber übe die Handyapp.

Der Fahrer war laut deutschen Medienberichten 26 Jahre alt und soll sich an der Frau vergangen haben. Die Tat ereignete sich demnach bereits am 19. Oktober. Ein schreckliches Szenario, vor dem viele Frauen nachts auf dem Heimweg Angst haben, das für die 20-Jährige furchtbare Realität wurde. 

Der Uber-Fahrer wurde festgenommen, wie die Polizei informiert und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

