US-Präsident Joe Biden ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der 81-Jährige sei geimpft und habe leichte Symptome, teilte das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) mit. Biden, der sich auf einer Wahlkampfreise nach Las Vegas befand, wird nun in sein Privathaus im US-Bundesstaat Delaware zurückkehren, sich dort selbst isolieren und während dieser Zeit seine Verpflichtungen in vollem Umfang weiterführen.