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GBU-57
© US Air Force

Straße von Hormuz

USA werfen 2,3-Tonnen-Bomben ab

18.03.26, 10:19
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Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bunkerbrechende Bomben eingesetzt, um besonders geschützte iranische Raketenstellungen an der Straße von Hormuz anzugreifen.  

"Mehrere" der Bomben mit einem Gewicht von jeweils knapp 2,3 Tonnen seien "erfolgreich eingesetzt" worden, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) mit. In Israel starben unterdessen zwei Menschen durch einen iranischen Angriff. Israel wiederum griff in der Nacht erneut im Libanon an.

Die beim US-Angriff an der Straße von Hormuz verwendete Spezialmunition mit besonderer Durchdringungskraft kommt etwa bei Angriffen auf besonders verstärkte Einrichtungen oder unterirdische Bunkeranlagen zum Einsatz. Nach Angaben des US-Militärs zielte der Angriff auf Stellungen mit Marschflugkörpern ab, die gegen Schiffe eingesetzt werden sollten. Sie hätten "eine Bedrohung für den Schiffsverkehr in der Meerenge" dargestellt. Der Schiffsverkehr in der für den Öl- und Flüssiggashandel wichtigen Meerenge ist wegen iranischer Angriffsdrohungen seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe im Iran praktisch zum Erliegen gekommen.

Zwei Tote in Israel bei iranischem Raketenangriff

Bei einem iranischen Raketenangriff sind in Israel unterdessen mindestens zwei Menschen getötet worden. Ein Mann und eine Frau wurden bei einer Attacke in der Stadt Ramat Gan nahe Tel Aviv schwer verwundet und erlagen wenig später ihren Verletzungen, wie der Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte. Laut Medienberichten handelt es sich bei den Opfern um eine älteres Paar. Aus Bnei Berak östlich von Tel Aviv wurde zudem ein Verletzter gemeldet.

Israel
© Getty

Medienberichten zufolge rückte die Feuerwehr im Zentrum Israels wegen mehrerer Brände aus, die mit dem Raketenangriff zusammenhingen. Vor dem Raketenangriff war in Israel Luftalarm aufgelöst worden. Die meisten Geschoße wurden von der israelischen Luftabwehr abgefangen. Allerdings teilte das Militär mit, es seien an mehreren Stellen im Zentrum des Landes Einschläge gemeldet worden.

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