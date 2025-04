Anschlag Russen-General: Täter bekennt sich zu ukrainischer Geheimoperation

Nach dem Autobombenanschlag auf einen russischen General in der Nähe von Moskau ist der mutmaßliche Täter wegen Terrorismus angeklagt worden.

Die Staatsanwaltschaft habe Ignat K. wegen einer "terroristischen Straftat, des Handels mit Sprengstoff und der Herstellung von Sprengsätzen" angeklagt, teilte das russische Ermittlungskomitee am Sonntag mit. Dem 42-jährigen Russen, der in der Ukraine lebte, droht lebenslange Haft.

Dem Ermittlungskomitee zufolge bekannte sich der Tatverdächtige schuldig. Er habe zugegeben, dass er "von Agenten ukrainischer Geheimdienste rekrutiert wurde, die ihn kontaktierten und ihm eine Belohnung" in Höhe von umgerechnet knapp 16.000 Euro angeboten hätten. Demnach traf der Tatverdächtige im September 2023 in Russland ein, bevor er den Auftrag erhalten habe, General Jaroslaw Moskalik zu töten.

Geheimdienst veröffentlichte Geständnisvideo

Die Festnahme von K. war am Samstag mitgeteilt worden. Der russische Geheimdienst FSB veröffentlichte ein Video seines Verhörs, in dem er ein Geständnis ablegte. Es war jedoch unklar, ob er unter Zwang aussagte.

Moskalik war am Freitag bei einer Explosion auf einem Parkplatz in Balaschicha nahe Moskau ums Leben gekommen. Der Generalleutnant war stellvertretender Leiter des Einsatzzentrums im Generalstab der russischen Armee. Kiew äußerte sich nicht öffentlich zu dem Anschlag.

In den vergangenen Jahren waren mehrere mit dem russischen Militäreinsatz in der Ukraine in Verbindung stehende Russen bei Sprengstoffanschlägen getötet worden. Zu mehreren der Anschläge bekannte sich die Ukraine.