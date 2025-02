Verschwundene Schwestern in Schottland: Zweite Leiche geborgen

Im Fall von zwei in Schottland verschwundenen Schwestern aus Ungarn ist Polizeiangaben zufolge eine weitere weibliche Leiche gefunden worden.

Der Körper sei am Freitag im Fluss Dee in der Stadt Aberdeen entdeckt worden, erklärte die schottische Polizei am Samstag. Die tote Frau müsse noch identifiziert werden, allerdings seien die Angehörigen der Anfang Jänner als vermisst gemeldeten Frauen informiert worden.

Nur wenige Stunden zuvor war bereits eine erste Leiche entdeckt worden. Nach Aussagen der Polizei könnte es sich dabei um eine der beiden Frauen handeln.

Keine Hinweise auf Verbrechen

Die beiden 32-Jährigen, die noch eine Drillingsschwester haben, waren seit dem 7. Jänner spurlos verschwunden. Eine Überwachungskamera hatte sie um 02.00 Uhr morgens auf einer Straße am Dee gefilmt. Danach waren die beiden Frauen, die seit zehn Jahren in Schottland gemeinsam in einer Wohnung leben, nicht mehr gesehen worden.

Laut Polizei gab es zunächst keine Hinweise auf ein Verbrechen und keine "verdächtigen Umstände". Allerdings hatten die Schwestern kurz vor ihrem Verschwinden den Mietvertrag für ihre Wohnung gekündigt.