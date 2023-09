Video zeigt brutale Massenschlägerei vor Kebab-Laden

Am Rande eines Stadtfestes gingen mindestens zehn Personen aufeinander los – es flogen Tische und Sessel.

Deutschland. Am Freitagabend kam es am Rande des Oldenburger Stadtfestes zu unschönen Szenen: Mindestens zehn Beteiligte gingen bei einer Massenschlägerei vor einem Kebab-Laden mit Tischen und Stühlen aufeinander los. Sechs Personen wurden verletzt und mussten ärztlich behandelt werden, zwei kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Inzwischen tauchte ein Video des brutalen Vorfalls in den sozialen Netzwerken auf. Zu sehen ist, wie die Kontrahenten mit Tischen und Sesseln werfen und zu Boden gehen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Um weitere Straftaten zu verhindern, kamen zwei Menschen in Polizeigewahrsam. Die Beamten erteilten außerdem vier Platzverweise.