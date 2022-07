Videos um lästigen Emu ''Emmanuel'' gehen viral

Der auf einer Farm in Südflorida lebende Vogel platzt regelmäßig in die TikTok-Videos seiner Besitzerin Taylor Blake hinein und attackiert die Kamera mit seinem Schnabel.

Tallahassee (Florida). Er sorgt für Chaos und wird dafür gefeiert: Emu "Emmanuel" sammelt derzeit Millionen Klicks in den sozialen Netzwerken. Der Grund: Der auf einer Farm in Südflorida lebende Vogel platzt regelmäßig in die TikTok-Videos seiner Besitzerin Taylor Blake hinein und attackiert die Kamera mit seinem Schnabel, wie die "Washington Post" berichtet.

Holy crap this is wonderful pic.twitter.com/kSUiQd0XQP — David (@p4ndr_) July 15, 2022

In einem der Videos steht Blake neben einer Kuh, als der Emu ins Bild stürmt und neugierig in die Linse blickt. "Emmanuel, tu es nicht", schimpft ihn die Farmerin. In einem anderen Video pickt der Vogel nach der Kamera und lässt erst davon ab, als ihn die Landwirtin mit seinem vollen Namen anspricht: "Tu es nicht, Emmanuel, Emmanuel Todd Lopez".

Tier von Kamera besessen

Er sei besessen von der Kamera, sagte Blake der "Washington Post" im gemeinsamen Video-Interview mit dem Emu - und besessen von ihr. "Egal wo ich bin, er muss immer direkt neben mir sein."

Im Internet wird der rebellische Vogel gefeiert. Auf dem TikTok-Kanal "Knuckle Bump Farms" wurde sein erster Auftritt bereits neun Millionen Mal angeklickt. Ein Zusammenschnitt mehrerer Videos auf Twitter wurde über 23 Millionen Mal angesehen. "Sei unkontrollierbar. Sei der Emmanuel, den du in der Welt sehen möchtest", kommentierte eine Userin.