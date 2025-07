Vollmond im Juli: Alles über den Bockmond

Mystik und Faszination am Himmel. Am 10. Juli 2025 um 22:37 Uhr wird der Himmel wieder von einem besonderen Vollmond erhellt - dem sogenannten Bockmond.

Dieser faszinierende Name hat seinen Ursprung in der Tradition der amerikanischen Ureinwohner und macht diesen Vollmond zu einem ganz besonderen Ereignis.

Warum heißt er eigentlich Bockmond?

Der Name ist kein Zufall: Die Ureinwohner Amerikas nennen ihn den Bockmond, weil die jungen Hirschböcke im Juli neue Geweihe bekommen. Die Natur zeigt sich in dieser Zeit von ihrer kraftvollsten Seite, und die Hirsche tragen ihr vollständig entwickeltes Geweih zur Schau. Ein faszinierender Fakt am Rande: Geweihe sind übrigens die am schnellsten wachsenden Knochen der Welt: Sie wachsen etwa 2,5 Zentimeter pro Tag.

Ein Vollmond mit besonderen Eigenschaften

Was macht den Bockmond 2025 so besonders? Der Juli-Vollmond wird ungewöhnlich tief über dem Horizont am Himmel der Nordhalbkugel und höher als gewöhnlich auf der Südhalbkugel stehen. Das bedeutet für uns in Europa eine besonders stimmungsvolle Beobachtung, da der Mond näher am Horizont steht und dadurch oft größer und beeindruckender wirkt.

Die Vollmond-Familie 2025

Der Bockmond ist nicht allein - er ist Teil einer ganzen "Familie" von Vollmonden mit poetischen Namen. Bereits erlebt haben wir 2025 den Wolfsmond im Januar, den Schneemond im Februar, den Wurmmond im März und den Erdbeermond im Juni. Jeder dieser Vollmonde trägt seine eigene Geschichte und Bedeutung aus der Naturbeobachtung unserer Vorfahren.

Mystik und Moderne

In einer Zeit, in der wir oft den Blick zum Himmel vergessen, bietet der Bockmond eine perfekte Gelegenheit, wieder mit den natürlichen Rhythmen in Verbindung zu treten. Ob Sie nun an die astrologische Bedeutung glauben oder einfach nur die Schönheit des Nachthimmels genießen möchten - der Bockmond am 10. Juli wird definitiv ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten.

Stellen Sie sich Ihren Wecker auf 22:37 Uhr und schauen Sie zum Himmel - der Bockmond wartet auf Sie!