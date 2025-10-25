Vor Treffen mit Xi: Trump auf Asien-Reise

In den Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte in den nächsten Tagen Bewegung kommen.

US-Präsident Donald Trump landet am Sonntag in Malaysia zum Start seiner mehrtägigen Asien-Reise. Am Donnerstag ist ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping im südkoreanischen Busan geplant. Die Zeit drängt: Am 1. November sollen Extrazölle, die Trump gegen Chinas Wirtschaft angekündigt hat, in Kraft treten.

Trump beginnt seine Reise in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur, wo bis Dienstag der Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN stattfindet. Hier will er der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Thailand und Kambodscha beiwohnen - die USA hatten in dem Konflikt vermittelt. Zwischen beiden Ländern war es im Juli zu tagelangen schweren Gefechten an ihrer Grenze gekommen.

Japan-Besuch

Anlass für die Trump-Reise ist auch der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in Südkorea. Außerdem besucht Trump Japan. Im Kern soll die Reise nach US-Angaben von Handelsgesprächen geprägt sein.