Weiterer Ringer im Iran zum Tode verurteilt

Sie erinnern sich vielleicht noch an den Ringer Navid Afkari, der im September im Iran hingerichtet wurde? Nun soll der 29-jährige Mehdi Ali Hosseini das nächste Opfer der Justiz werden.

Die iranische Justiz hatte am Mittwoch die Kritik im eigenen Land und dem Ausland am Todesurteil gegen Afkari strikt zurückgewiesen. „Viele mischen sich einfach in Angelegenheiten ein, von denen sie weder genaue Informationen haben noch die notwendige juristische Kompetenz besitzen“, sagte Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaili.

„Ghissas“

Afkari habe einen unschuldigen Menschen ermordet und das Urteil gegen ihn im Iran laute nicht Todesstrafe, sondern „Ghissas“, so der Sprecher. „Ghissas“ ist im islamischen Recht das Prinzip der Vergeltung, Auge um Auge, worüber die Familien der Opfer entscheiden können.

Aus Protest gegen das Todesurteil hatte es zuvor eine internationale Solidaritätswelle mit Afkari gegeben. IOC-Präsident Thomas Bach hatte davon gesprochen, sich dem Athleten Afkari „nahe“ zu fühlen. Man sei „überaus besorgt“.