30-jähriger Oasis-Fan stirbt kurz vor Konzertbesuch in Hotelzimmer
© YouTube

Ganz plötzlich

30-jähriger Oasis-Fan stirbt kurz vor Konzertbesuch in Hotelzimmer

14.08.25, 15:38
Teilen

Ein 30-jähriger Oasis-Fan aus Italien ist kurz vor einem geplanten Konzertbesuch in Schottland gestorben. 

In Edinburgh ist ein italienischer Oasis-Fan nur wenige Stunden vor einem geplanten Konzertbesuch ums Leben gekommen. Der 30-jährige Alessandro Croce aus Teramo war nach Schottland gereist, um die Band im Rahmen ihrer Oasis Live’25-Tour im Murrayfield Stadium zu sehen. Geplant war der Besuch des zweiten Konzerts der Gallagher-Brüder an diesem Standort.

Wie bekannt wurde, fühlte sich Croce in seinem Hotel unwohl und starb trotz der Hilfe von Freunden und Rettungskräften. Er war Zahnarzt und spielte aktiv Basketball. In sozialen Netzwerken nahmen zahlreiche Menschen Abschied von ihm.

Trauer in seiner Heimatstadt Teramo

Der Bürgermeister von Teramo, Gianguido D’Alberto, teilte mit, die Stadt sei „vereint in der Trauer über den Verlust von Alessandro Croce“. Auch Camillo D’Angelo, Präsident der Provinz Teramo, sprach der Familie sein Beileid aus. Besonders betroffen zeigte sich Paola Angeloni, die Mutter von Croce und Leiterin des Zoli-Instituts in Atri.

Der Bürgermeister von Atri, Piergiorgio Ferretti, drückte ebenfalls seine Anteilnahme aus und sprach der Familie sein Mitgefühl aus.

Basketball-Verein erinnert an ehemaligen Kapitän

Croce war sechs Jahre lang aktives Mitglied des Basketballvereins Basketball Teramo und diente in den Jahren 2012 und 2013 als Mannschaftskapitän. Vereinspräsidentin Antonina Fidecaro beschrieb ihn als wichtigen Teil des Teams und als Vorbild für sportliches Verhalten. „Seine Abwesenheit wird nicht nur auf dem Spielfeld, sondern vor allem in unseren Herzen eine Lücke hinterlassen“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Auch Nuovo Basket Aquilano, bei dem Croce ebenfalls aktiv gewesen sein soll, veröffentlichte ein Statement. Darin heißt es, Croce habe während seines Studiums in Aquila gespielt und sei sowohl auf als auch abseits des Platzes sehr geschätzt gewesen.

Die Familie von Croce wird in Schottland erwartet, um die Überführung des Leichnams nach Italien zu organisieren.

