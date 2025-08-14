"Wo bist du?"- Thomalla vermisst ihren Ex

Simone Thomalla zeigt sich frustriert auf Social Media. Völlig erschöpft am Boden liegend sendete sie nun eine Botschaft an ihre Fans, die ihnen große Sorgen bereitet.

Auf Instagram gibt Let's Dance-Star Simone Thomalla einen sehr intimen und ehrlichen Einblick. Die 60-Jährige teilt jetzt ihren Frust offen mit ihren Fans.

In ihrer Story zeigt sie sich völlig erschöpft am Boden liegend, mit den Worten: "Wenn man bei NULL anfängt ..." Besonders rührend: Sie vermisst dabei ganz offensichtlich ihren früheren "Let's Dance"-Partner Evgeny Vinokurov, 34.

Die beiden nahmen an der letzten Staffel der beliebten RTL-Show teil. Denn der Profitänzer scheint ihre fehlende Motivation zu sein. Weiter kommentiert sie dann wieder humorvoll "Sport ist Mord" - ein Sager, den viele wohl mitfühlen.