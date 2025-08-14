Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Simone Thomalla, Sven Martinek und Sophia Thomalla
© Getty Images

Frustration

"Wo bist du?"- Thomalla vermisst ihren Ex

14.08.25, 14:25
Teilen

Simone Thomalla zeigt sich frustriert auf Social Media. Völlig erschöpft am Boden liegend sendete sie nun eine Botschaft an ihre Fans, die ihnen große Sorgen bereitet. 

Auf Instagram gibt Let's Dance-Star Simone Thomalla einen sehr intimen und ehrlichen Einblick. Die 60-Jährige teilt jetzt ihren Frust offen mit ihren Fans. 

In ihrer Story zeigt sie sich völlig erschöpft am Boden liegend, mit den Worten: "Wenn man bei NULL anfängt ..." Besonders rührend: Sie vermisst dabei ganz offensichtlich ihren früheren "Let's Dance"-Partner Evgeny Vinokurov, 34.

Die beiden nahmen an der letzten Staffel der beliebten RTL-Show teil. Denn der Profitänzer scheint ihre fehlende Motivation zu sein. Weiter kommentiert sie dann wieder humorvoll "Sport ist Mord" - ein Sager, den viele wohl mitfühlen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden