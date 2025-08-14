DIESEN Film bereut Leonardo DiCaprio nicht gemacht zu haben

Leonardo DiCaprios Filmografie ist beeindruckend. Trotzdem bereut er es, nicht in einem besonderen Film mitgespielt zu haben.

In einem Interview mit dem Magazin "Esquire" sprach der Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio mit dem Regisseur Paul Thomas Anderson über seine erfolgreiche Karriere. Anderson hat bei DiCaprios neuem Film "One Battle After Another" (erscheint am 26. September in den österreichischen Kinos) Regie geführt. Der Regisseur fragte DiCaprio gleich zu Beginn, ob er irgendwas in seiner Karriere bereuen würde.

Der Hollywood-Star antwortete: "Ich sage es, auch wenn du hier bist: Mein größtes Bedauern ist, dass ich „Boogie Nights“ nicht gemacht habe." DiCaprio erklärte: "Es war ein tiefgründiger Film meiner Generation. Ich kann mir niemanden außer Mark [Wahlberg] darin vorstellen. Als ich den Film endlich sah, fand ich ihn einfach ein Meisterwerk. Es ist ironisch, dass du diese Frage stellst, aber es stimmt."

DiCaprio verhalf Kollegen zu Ruhm

"Boogie Nights" erschien 1997 und behandelt den Aufstieg und Fall vom Pornostar Dirk Diggler während der goldenen Zeit der Pornoindustrie. DiCaprio konnte damals die Rolle nicht annehmen, weil er schon bei einem anderen Film unterschrieben hatte, nämlich "Titanic" von James Cameron.

Anderson wollte unbedingt den zukünftigen Oscarpreisträger für seinen Film engagieren, da ihm seine Leistung in "Jim Carroll – In den Straßen von New York" sehr gefallen hat. DiCaprio lehnte das Angebot ab, aber schlug seinen Co-Star im Film Mark Wahlberg für die Rolle vor, wodurch dieser ebenfalls zu einem Superstar wurde.