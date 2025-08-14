Fans feiern neue Videoserie von Prinzessin Kate

Prinzessin Kate meldet sich mit wunderschönen Aufnahmen aus der Sommerpause, und die Fans sind vor allem von einer Sache begeistert.

Auf ihren sozialen Medien veröffentlicht Prinzessin Kate (43) den zweiten Teil ihrer "Mother Nature"-Videoserie. Das zweiminütige Video sorgt online für viel Begeisterung. In der Videoreihe wird der Sommer gefeiert.

Die aufwendigen Aufnahmen wurden von ihrem Stammfotografen Will Warr (35) und dem Kensington-Palast-Medienteam inszeniert und zeigen Szenen aus verschiedenen Teilen Großbritanniens. Das Besondere: Prinzessin Kate ist nicht zu sehen, sondern dient nur als Sprecherin. Das wird laut der britischen Boulevardzeitung "Express" von ihren Fans gefeiert.

"So eine beruhigende Stimme"

Sie erklärt die Bedeutung des Sommers: "Der Sommer ist eine Zeit des Überflusses. So wie die Blumen blühen und die Früchte reifen, werden auch wir an unser eigenes Wachstumspotenzial erinnert." Kate meint: "Es ist die Zeit, unser inneres Feuer zu entfachen und unsere eigene Kreativität, Leidenschaften und Träume zu entdecken." Das Video beendet sie mit den poetischen Worten: "Öffnet also eure Herzen, singt, tanzt, spielt. Die Tage sind noch lang, also liebt einfach und lasst euch lieben."

Viele lieben ihre warme, beruhigende Stimme. Ein Kommentar auf Instagram lautet: "Prinzessin Catherine hat eine unglaublich beruhigende Stimme. Allein schon beim Zuhören spürte ich, wie meine Angst verschwand." Ein weiterer meinte: "Ich könnte Ihrer Königlichen Hoheit den ganzen Tag zuhören. So eine beruhigende Stimme."

Persönliche Erfahrung

Die Idee für das Projekt entstand aus Prinzessin Kates persönlichen Erfahrungen während ihrer Krebserkrankung. Damals fand sie Trost in der Natur. Laut dem britischen Portal "GB News" erklärte Kate: "Über das vergangene Jahr war die Natur mein Zufluchtsort."