38-Jährige stürzt vor Augen ihres Freundes in den Tod

Die 38-jährige Irin Paulina B. liebte das Gleitschirmfliegen. Sie stürzte bei einer Reise vor laufender Kamera ab.

Paulina B. (38) aus Irland verunglückte beim Paragliding in Kolumbien tödlich. Während eines Flugs in Roldanillo, einer beliebten Paragliding-Region, stürzte sie vor den Augen ihres Freundes in die Tiefe. Ein Handyvideo zeigt, wie sie sich vergeblich am Gurt festhält, bevor sie schließlich abstürzt.

Unglück durch fehlerhaften Gurt?

Paulina und ihr Freund starteten nacheinander. Kurz vor der Landung rutschte sie offenbar aus ihrem Sicherheitsgurt. Trotz verzweifelter Versuche, sich festzuhalten, verlor sie den Halt und fiel ungebremst zu Boden. Lokale Behörden erklärten, sie sei sofort tot gewesen.

Ermittlungen laufen

Ein Beamter vermutete, dass der Gurt nicht richtig befestigt war. "Offenbar hat sie ihren Gurt nicht richtig befestigt, was zu ihrem Sturz führte", so der Beamte. Ob der Veranstalter seiner Sicherheitsprüfungspflicht nachgekommen ist, wird derzeit untersucht. Freunde und Familie trauern öffentlich um Paulina und beschreiben sie als begeisterte Paragliderin.

Ein Spendenaufruf wurde auf der Seite GoFundMe gestartet, um die Rückführung ihres Leichnams nach Irland zu finanzieren.