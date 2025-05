Baby-Wunder: Kleine Marie kam mit nur 265 Gramm zur Welt

In Passau ist ein außergewöhnlich kleines Frühchen zur Welt gekommen: Das Mädchen Marie wurde bereits im Februar in der 26. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geboren – mit einem Geburtsgewicht von nur 265 Gramm.

Das Kind aus dem Landkreis Passau wiegte damit nur 15 Gramm mehr als eine handelsübliche Packung Butter. Laut internationalem Register der kleinsten überlebenden Frühgeborenen belegt Marie aktuell Platz 14. „Für uns ist dieses Mädchen ein kleines Wunder, da es dem Kind ausgezeichnet geht, es das Gewicht inzwischen mehr als vervierfacht hat und auch schon selbstständig trinkt“, sagt Chefarzt Matthias Keller. Grenzen der Medizin Bei einem so niedrigen Geburtsgewicht stoße die Medizin an ihre Grenzen. Viele medizinische Hilfsmittel – etwa zur Beatmung oder für Blutentnahmen – seien für eine derart geringe Körpergröße schlicht nicht ausgelegt, so Keller. Auch kleinste Veränderungen wie ein Tropfen Wasser in einem Beatmungsschlauch könnten lebensbedrohlich sein. Laut dem Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ gelten Kinder unter 1000 Gramm Geburtsgewicht als extrem untergewichtig. Die Überlebenschancen solcher Kinder haben sich durch medizinische Fortschritte in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. 2020 wurden bundesweit 1.071 Babys mit einem Gewicht unter 500 Gramm lebend geboren. Marie wird weiterhin in der Kinderklinik behandelt. Gemeinsam mit dem Klinikum Passau bildet das Haus ein Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe zur Betreuung von Früh- und Neugeborenen.